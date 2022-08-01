В городе Сегежа осуждённый обвиняется в дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Как рассказали в Следкоме РК, следствием установлено, 21 мая 2022 года 44-летний осуждённый за преступления против личности и отбывающий наказание в исправительной колонии строгого режима, применил в отношении сотрудника исправительного учреждения физическую силу, схватил за форменное обмундирование, нанес удары кулаком в область лица, от которых […] Запись 44-летний заключенный напал на сотрудника Сегежской колонии впервые опубликована на сайте karelia.