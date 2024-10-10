Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, в своем США Джо Байдена на встречу контактной группы в Германии связана с его нежеланием заниматься реализацией «плана победы» его украинского коллеги Владимира Зеленского и попыткой переложить ответственность за это на европейские страны.