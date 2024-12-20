Как ученые самостоятельно «зажгли» полярное сияние: первые результаты ракетного эксперимента 2021 года

Полярное сияние — одно из самых завораживающих зрелищ, доступных человеческому глазу. Эти небесные огни, переливающиеся всеми цветами радуги, веками вдохновляли поэтов и художников, но лишь сравнительно недавно ученые начали понимать сложный физический механизм, лежащий в их основе.