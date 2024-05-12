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Экс-офицер армии США назвал "полным безумием" удар ВСУ по дому в Белгороде

Удар военнослужащих ВСУ и украинских националистов по дому в Белгороде показывает истинный характер украинских террористов и является "полным безумием".

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Что толку в том, что он сказал? Если у власти в Вашингтоне сидят бизнесмены, которые на войне делают деньги, разве они будут жалеть наших детей?! У них в глазах только доллары! Вот, когда их дети будут страдать и погибать, тогда только они задумаются о мире. А сейчас они себя считают высшей расой, а нас страной третьего мира, которая мешает им забрать наши богатства.
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