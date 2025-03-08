Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес сокрушительный удар по месту, где собрались несколько единиц боевой техники ВСУ и украинских националистов.
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