Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 292 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Бут
    А тут и раскрывать нечего, давно всем известно, уж тайна из тайн. Не один снаряд русской армии и не попал не на одну ...Гросси: МАГАТЭ ра...
  • А Кудасов
    Дурак, но хитрый.Shaman рассказал,...
  • Николай Анахов
    После очередного перепоя!Певица Ольга Бузо...

Адвокаты Промеса сделали официальное заявление по делу футболиста

Адвокаты Промеса сделали официальное заявление по делу футболиста

Пресс-служба юридической компании Cleerdin & Hamer Advocaten, представляющей интересы нападающего "Спартака" Квинси Промеса, сделала официальное заявление по информации о выходе футболиста под залог из тюрьмы Дубая, подтвердив ее, а также заявив, что окончательное решение по вопросу экстрадиции игрока в Нидерланды еще не принято.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх