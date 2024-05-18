Адвокаты Промеса сделали официальное заявление по делу футболиста

Пресс-служба юридической компании Cleerdin & Hamer Advocaten, представляющей интересы нападающего "Спартака" Квинси Промеса, сделала официальное заявление по информации о выходе футболиста под залог из тюрьмы Дубая, подтвердив ее, а также заявив, что окончательное решение по вопросу экстрадиции игрока в Нидерланды еще не принято.