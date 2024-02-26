Врач Заплавнова назвала опасные заболевания, симптомом которых является зевота

Медицинские эксперты предупреждают о том, что зевота может быть признаком серьезных и потенциально опасных заболеваний, таких как эпилепсия, рассеянный склероз, инсульт или черепно-мозговая травма (ЧМТ), передает NEWS.
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