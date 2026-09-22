Как долго можно откладывать замену шин и стоит ли покупать резину б/у?

Чем сильнее затягиваем ремни, тем больше соблазн «укатывать» шины до самого конца. Цены на новые кусаются, а мы понимаем, что купленные по дешевке китайские могут оказаться хуже, чем шины благородных марок, которые служат с «тех» времен.
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