❗️Возле аэропорта Симферополя произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузовика Подробности ДТП уточняются.
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❗️Возле аэропорта Симферополя произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузовика Подробности ДТП уточняются.