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Владислав Радимов – главный тренер медиафутбольной команды «Чисто Питер»

Владислав Радимов – главный тренер медиафутбольной команды «Чисто Питер»

Команда будет называться «Чисто Питер». Создание медиафутбольной команды «Зенита» ранее анонсировал генеральный директор команды Александр Медведев.

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