Скандал в благородном семействе: Байден рассорился с Нетаньяху

Сегодня 497 прочитали Палестино-израильский конфликт в Газе вынудил президента США Джозефа Байдена «пойти на сложный маневр» — разрыв отношений с Биньямином Нетаньяху, которого он знает почти 50 лет, сообщают американские СМИ.