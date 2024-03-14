Скандал в благородном семействе: Байден рассорился с Нетаньяху

Сегодня 497 прочитали Палестино-израильский конфликт в Газе вынудил президента США Джозефа Байдена «пойти на сложный маневр» — разрыв отношений с Биньямином Нетаньяху, которого он знает почти 50 лет, сообщают американские СМИ.
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