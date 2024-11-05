😰 В Крыму 13-летний мальчик погиб от удара током в трансформаторной подстанции Трагедия произошла в Кировском районе 4 ноября.
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😰 В Крыму 13-летний мальчик погиб от удара током в трансформаторной подстанции Трагедия произошла в Кировском районе 4 ноября.