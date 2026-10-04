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Додик заявил о победе кандидатов своей партии на выборах

Кандидаты правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) одержали победу на выборах.

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