Ученые ТПУ создали 3D-биоэлектрический имплантат для ускоренного восстановления костей

Исследователи Томского политехнического университета в составе международной коллаборации разработали инновационный 3D-биоэлектрический имплантат, способствующий эффективному восстановлению сложных дефектов костей.
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