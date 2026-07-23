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Регионы России

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Ученые ТПУ создали 3D-биоэлектрический имплантат для ускоренного восстановления костей

Ученые ТПУ создали 3D-биоэлектрический имплантат для ускоренного восстановления костей

Исследователи Томского политехнического университета в составе международной коллаборации разработали инновационный 3D-биоэлектрический имплантат, способствующий эффективному восстановлению сложных дефектов костей.

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