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Военное обозрение

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Китайский эксперт заявил о поражении Украины в конфликте с Россией при отсутствии западной военной помощи

Китайский эксперт заявил о поражении Украины в конфликте с Россией при отсутствии западной военной помощи

Не исключено, что в западной коалиции произойдет раскол, поскольку часть стран не желает выделять средства Зеленскому.

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