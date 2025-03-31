Лондон: Стармер и Трамп согласны в необходимости «оказывать давление на Путина»

Канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера утверждает, что глава правительства и президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров согласились в необходимости совместного давления на президента России Владимира Путина.
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