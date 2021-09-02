Ночной обзор: старт прививочной кампании, новые штрафы за драку, ничья сборной России

Глава Роспотребнадзора дала старт прививочной кампании против гриппа по всей России. Анна Попова подчеркнула, что по состоянию на 2 сентября ситуация по заболеваемости пока стабильная, но уже регистрируются случаи заражения вирусом группы А H3N2.