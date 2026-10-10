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В Черногории задержан владелец тг-канала "Рыбарь" Звинчук вместе с супругой

В Черногории задержан владелец тг-канала "Рыбарь" Звинчук вместе с супругой

История с задержанием Михаила Звинчука — основателя и руководителя Telegram-проекта «Рыбарь» — стала очередным эпизодом масштабного противостояния вокруг информационного пространства.

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