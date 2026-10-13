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Татар-информ

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Татарстан предложил выделить 3 тыс. квот для работников из Индии в 2027 году

Татарстан предложил выделить 3 тыс. квот для работников из Индии в 2027 году

Татарстан предложил установить на 2027 год квоту в 16 тыс. иностранных работников, из которых 3 тыс. мест предусмотрены для граждан Индии, сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова на брифинге, посвященном Российско-Индийскому бизнес-форуму «ТАЙМ».

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