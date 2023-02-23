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Посол пояснил, какие темы готова обсуждать Россия на переговорах с Киевом

Посол пояснил, какие темы готова обсуждать Россия на переговорах с Киевом

Вопросы безопасности России и недопустимости запрета всего русского на Украине готова обсуждать РФ в случае возобновления переговоров с киевским режимом, об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин 22 февраля в эфире радиостанции LBC.

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