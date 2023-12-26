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«Придется уволиться до 31 декабря». Работающих пенсионеров предупредили

«Придется уволиться до 31 декабря». Работающих пенсионеров предупредили

Пенсионерам, которые официально работают после выхода на пенсию, рассказали о важном нюансе. Пожилых граждан предупредили о необходимости увольнения уже до 31 декабря, если есть желание получить прибавку.

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