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Овечкин не выходил на лед при пустых воротах у «Калгари». Из-за малого штрафа Уилсона на 57:38 «Вашингтон» играл 4 на 6

«Вашингтон» обыграл «Флэймс» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Третий гол «Кэпиталс» забил Алексей Протас на 57:35, поразив ворота Дастина Вульфа в равных составах.

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