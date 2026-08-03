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ФедералПресс

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Россиянам объяснили, почему в августе возникнет перекос в выплате зарплаты

Россиянам объяснили, почему в августе возникнет перекос в выплате зарплаты

МОСКВА, 3 августа, ФедералПресс. Август 2026 года принесет небольшое изменение в распределение выплат между авансом и окончательным расчетом – из за сдвига числа рабочих дней в первой и второй половинах месяца.

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