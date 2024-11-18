Депутат ГД оценил влияние ударов в вглубь территории РФ на ход СВО

Ход СВО не изменит разрешение ударов вглубь российской территории ударов американским дальнобойным оружием, заявил 18 ноября депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости.
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