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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен: «Я больше всего запомню не безумную статистику, а командный дух и поддержку со всего света в 2023-м»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что самым запоминающимся в 2023 году стала беспрецедентная поддержка со стороны поклонников.

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