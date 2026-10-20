На местах должны работать не просто специалисты, а врачи "с горящими глазами" Медицинские услуги в сельской местности должны быть такими же качественными, как и в городах, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Боградскую районную больницу.
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