«Женился на мне ради этого»: как Марина Федункив проводит время с молодым итальянцем

За последние три года у актрисы Марины Федункив произошли большие изменения в жизни: она вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи, который моложе нее на 13 лет, а также ей посыпались предложения о работе.
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