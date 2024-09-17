Спасатели нашли место крушения вертолета Robinson в Приамурье

Спасатели обнаружили место крушения вертолета Robinson R66 в Зейском округе Приамурья. Как сообщили в Амурском центре гражданской защиты, с вертолета Ми-8 спущены двое сотрудников для подготовки вертолетной площадки и осмотра места происшествия.