Спасатели нашли место крушения вертолета Robinson в Приамурье

Спасатели обнаружили место крушения вертолета Robinson R66 в Зейском округе Приамурья. Как сообщили в Амурском центре гражданской защиты, с вертолета Ми-8 спущены двое сотрудников для подготовки вертолетной площадки и осмотра места происшествия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии