Избежавший колонии челябинский экс-депутат Смирнов дал первые комментарии после приговора

Бывший депутат Центрального райсовета Челябинска Михаил Смирнов, проходивший по уголовному делу о мошенничестве и коррупции с бывшим первым замминистра экономического развития области Антоном Бахаевым и приговоренный к условному сроку по обвинениям, дал первые комментарии после оглашения вердикта суда.
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