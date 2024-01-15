Избежавший колонии челябинский экс-депутат Смирнов дал первые комментарии после приговора

Бывший депутат Центрального райсовета Челябинска Михаил Смирнов, проходивший по уголовному делу о мошенничестве и коррупции с бывшим первым замминистра экономического развития области Антоном Бахаевым и приговоренный к условному сроку по обвинениям, дал первые комментарии после оглашения вердикта суда.