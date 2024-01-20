Игра на повышение: почему Иран начал демонстративно бомбить своих соседей?

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Комментарии
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E
Ed
Намек более чем прозрачен - нужно найти антиевропейцев в Европе и шарахнуть по ним от души. Поляки по прежнему не понимают чем для них запахло?
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19 час.

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