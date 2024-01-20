Игра на повышение: почему Иран начал демонстративно бомбить своих соседей?

За последние несколько дней ситуация на Ближнем Востоке перешла на принципиально иной уровень. Иран нанес серию ракетно-дронных ударов по соседним странам в худших традициях англосаксов и израильтян, и, как ни странно, ему ничего за это не было.
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