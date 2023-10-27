Государства ЕС пока не смогли согласовать изменение многолетнего бюджета Европейского Союза, которое, помимо прочего, предусматривает финансирование киевского режима в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии