3 исторических метода самообороны, которые помогут стать более внимательным мастером боевых искусств

Основным фактором самозащиты и самообороны является ситуационная осведомленность. Учитывая, что преступление чаще всего является продуктом возможности, если мы предпримем шаги, чтобы свести эту возможность к нулю, насколько это возможно, мы проделаем большой путь к тому, чтобы сделать нашу физическую тактическую подготовку невостребованной.