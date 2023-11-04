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Парламентская газета

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Кто получит надбавку к пенсии

Кто получит надбавку к пенсии

Кто из россиян может претендовать на дополнительные выплаты к пенсии и как их оформить? Об этом рассказываем в совместном проекте «Парламентской газеты» и Социального фонда России: специалисты СФР отвечают на вопросы, которые поступают в наше издание от читателей.

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