Кто получит надбавку к пенсии

Кто из россиян может претендовать на дополнительные выплаты к пенсии и как их оформить? Об этом рассказываем в совместном проекте «Парламентской газеты» и Социального фонда России: специалисты СФР отвечают на вопросы, которые поступают в наше издание от читателей.