Собянин: Нейросети стали незаменимым помощником на московских предприятиях

Искусственный интеллект помогает столичным предприятиямМэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал жителям столицы, что нейросети помогают московским компаниям, в частности, они участвуют в «мозговом штурме» и благодаря им сократился срок поиска сотрудников.
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