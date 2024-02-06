Собянин: Нейросети стали незаменимым помощником на московских предприятиях

Искусственный интеллект помогает столичным предприятиямМэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал жителям столицы, что нейросети помогают московским компаниям, в частности, они участвуют в «мозговом штурме» и благодаря им сократился срок поиска сотрудников.