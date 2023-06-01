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Эксперт из США Саймс предупредил зарвавшийся Запад о способности России «отменить» любую страну

Эксперт из США Саймс предупредил зарвавшийся Запад о способности России «отменить» любую страну

Фото: Prt Scr 1tv.ru 10K прочитали Россия имеет возможность «отменить» любое из западных государств, и лидерам стран НАТО полезно об этом помнить.

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