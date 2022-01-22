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Ялта без воды не останется: турсезон в Крыму пройдет без отключений и ограничений

Ялта без воды не останется: турсезон в Крыму пройдет без отключений и ограничений

Большая Ялта сегодня полностью обеспечена водой, так как у нее есть несколько источников ресурса. Туристам, собирающимся на отдых в Крым, в этом году точно не стоит переживать, что в каком-то из отелей будет вода по графику или душ по расписанию.

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