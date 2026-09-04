Членов этнической банды, забивших в Щелково до смерти 20-летнего Арсения Ерошевича, не стали наказывать очень строго

Напали, убили: судья огласил приговор — от 8,5 до 11 лет тюрьмы… и это кажется очень мало Светлана Гомзикова Фото: Дарья Роточева/ТАСС Материал комментируют: Михаил Бурда Щелковский суд Московской области 2 сентября вынес приговор членам этнической банды, которые в августе прошлого года забили насмерть 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича.
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"часто необоснованная «чуткость» наших судебных органов по отношению к преступному элементу из бывших союзных республик, совершенно непонятна." И это действительно так. Я так понимаю, что судьи включат голову только после того как из или их родственников изнасилуют или будут убивать... хотя....деньги же не пахнут.... Кто там радовался, что Краснов пришел? что то поменялось? как покупались так и покупаются, иное такими судебными решениями не объяснить.
Они приехали в РФ работать, а не нарушать законодательство РФ…!!!
За любое нарушение законодательства РФ максимальное предусмотренное наказание, с безусловным исполнением в полном объеме, с лишением гражданства РФ, как правонарушителя, так и семейства, с выдворением на родину с запретом въезда на территорию РФ навсегда...
Выяснять как получили гражданство (как сами правонарушители, так и родственники), если с нарушением законодательства РФ привлекать должностных лиц и лиц причастных согласно законодательства РФ, а так же за пособничество в совершении преступления правонарушителем... Рассматривать вопрос о лишении гражданства РФ этих лиц, при совершении правонарушителем особо тяжких преступлений (торгуют родиной)...
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
Нелегальное черножопое дерьмо совершает преступления (тяжкие и особо тяжкие) на территории РФ... Людей помогавшим им легализоваться на территории РФ надо привлекать за пособничество в совершении преступлений этими незаконными мигрантами, а не только по ст.322 УК РФ...!!!
русскую нацию уничтожают за деньки, а верховному по херу
Если верховная власть надеется, что эти убийцы будут сражаться вместе с нами за свободу и независимость нашей страны,то эту ересь надо выбросить из головы. У них своё независимое государство, которое они и " прославляют" у нас бандитскими способами.
а что по этому поводу думает наш гарант? Или....