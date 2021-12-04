5 самых "модных" грядок! Выбираем между Миттлайдером, Курдюмовым, Лядовым, Розумом и Бубликом

Как расположить грядки на участке, чем их заполнять, на какую высоту поднимать и сколько вносить удобрений? От ответов на эти вопросы напрямую зависит ваш урожай, но что же выбрать, чтобы не прогадать? Пока кто-то располагает грядки в огороде по старинке, пытливые умы дачников всего мира трудятся над решением важного вопроса – какое же устройство грядок поспособствует росту урожайности и облегчит труд огородника? Практики и теоретики огородного искусства из США, России, Украины и других стран предлагают свои варианты, а вам остается лишь выбрать самый лучший.