В аэропорту «Пулково» задержали 11 рейсов

Массовые задержки и перенос рейсов зафиксированы в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. Авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «РусЛайн», «Северный ветер» и Turkish Airlines изменили время вылета своих бортов, некоторые рейсы перенесены на следующий день.