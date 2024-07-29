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В аэропорту «Пулково» задержали 11 рейсов

В аэропорту «Пулково» задержали 11 рейсов

Массовые задержки и перенос рейсов зафиксированы в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. Авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «РусЛайн», «Северный ветер» и Turkish Airlines изменили время вылета своих бортов, некоторые рейсы перенесены на следующий день.

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