В России рассмотрят введение предельной суммы бесплатной рассрочки

РБК: ЦБ РФ рассмотрит введение предельной суммы бесплатной рассрочки Банк России рассмотрит введение предельной суммы бесплатной рассрочки в сервисах BNPL (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом»).
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