Показывали голую грудь и называли «дедушкой»: как наши предки отпугивали медведей

В российских регионах все чаще фиксируют выходы медведей к людям: звери появляются рядом с поселками, заходят на территории дачных участков и встречаются на популярных туристических маршрутах.
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