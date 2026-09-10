Алжир закрыл воздушное пространство для самолетов из ОАЭ

Воздушное пространство Алжира закрывается для пролета и вылета всех самолетов из Объединенных Арабских Эмиратов, исключение составят рейсы в международный аэропорт в столице Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба Министерства обороны Алжира.
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