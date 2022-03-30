Пропускные турникеты появятся в школах Уссурийска – посторонний не пройдет

Пропускные турникеты появятся в школах Уссурийска – посторонний не пройдет

В школах Владивостока, Артема, Уссурийска и Находки устанавливают новую пропускную систему, которая защитит учебные учреждения от нежелательных гостей.

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