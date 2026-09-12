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Призыв с 1 октября. Что важно знать будущим срочникам в России

Призыв с 1 октября. Что важно знать будущим срочникам в России

Точные параметры призывной кампании должны быть определены президентским указом Электронная повестка в военкомат считается врученной спустя семь дней после ее размещения в едином реестре повесток, даже если гражданин не открывал документ.

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