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Неравный брак: восемь актёров нашего кино и их молодые жёны

Неравный брак: восемь актёров нашего кино и их молодые жёны

Разница в возрасте между супругами в актерской среде давно перестала кого-либо удивлять. Состоявшиеся артисты все чаще выбирают спутниц младше себя на десять, двадцать, а порой и почти на тридцать лет.

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