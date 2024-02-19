В России стали искать сотрудников по-новому из-за нехватки кадров

«Ъ»: компании в РФ стали чаще прибегать к «тихому найму» из-за нехватки кадров Российские работодатели стали чаще прибегать к «тихому найму», подразумевающему закрытие вакантных должностей за счет собственных же талантливых сотрудников.
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