Школьники массово упарываются «Римантадином» ради галлюцинаций — опасный тренд вирусится в TikTok. В сети гуляют тысячи видео, в которых подростки спокойно скупают препарат в аптеках и хвастаются «приходом» после десятка таблеток.
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