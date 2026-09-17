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17-летний сын экс-защитника «Анжи» и «Динамо» Самба сделал дубль в дебютном матче за «Ман Сити» – с «Норвичем» в Кубке лиги

Сын Кристофера Самба сделал дубль в дебютном матче за « Манчестер Сити ». «Горожане» разгромили « Норвич Сити » в 3-м раунде Кубка английской лиги со счетом 5:0.

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