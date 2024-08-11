В Нижнем Новгороде отметили День физкультурника

Воркаут и армрестлинг, русский жим и панна-футбол, городки и конькобежный спорт, современное пятиборье и кила… Вчера, 10 августа, на площадке «Спорт Порт» стадиона «Нижний Новгород» прошёл День физкультурника.
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