«Газета.Ru»: не полетевший в космос Андрей Бабкин написал письмо Путину

Забракованный главной медицинской комиссией «Роскосмоса» космонавт Андрей Бабкин написал письмо президенту России, в котором попросил Владимира Путина привлечь к обследованию его состояния здоровья независимых врачей.
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